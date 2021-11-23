農委會23日舉辦農事服務團誓師授證暨團隊學習活動，共有桃園桃青農、台中中都、彰化鮮勁、雲嘉佳沛、台南優質農協、台南祥泰、高雄方舟、宜蘭青出宜蘭、花蓮青青友善、台灣茶葉等10團農事服務團隊及恆春鎮農會1家基層農會參與誓師並接受挑戰，由副主任委員黃金城代表授證團隊專屬令牌，宣示執行推動農事服務的任務，落實農產業人力活化與農村人口結構改善的政策目標。

農委會為改善農業缺工問題，2017年開始辦理農業人力團，透過人力資源平台調度派工，團數從37團增加到139團；每年派工人日由7萬人日增加到40萬人日，服務農場家數累計超過9千家；而常僱缺工從10456人次下降到5665人次，季節性農業缺工從約21萬人次下降到約10萬人次。除穩定提供農業勞動力之外，並持續擴散服務能量，同時增加農村就業機會，提升農業勞動產值。

農委會表示，2018年輔導成立桃青農機耕團，盤整區域產業作業需求導入省工農業機械，並搭配農業人力獎勵措施，規劃人機協同、人機共享的代耕服務，免除小農投入額外人力及設備投資成本的營運壓力，營造人力減省的農業工作環境，為目前最特出、最有效的新型態合作經營模式；該團運作3年多以來頗受好評，同時也是後續許多團隊輔導成立的參考模板。

截至2021年共輔導成立10團農事服務團，執行機械代耕工作，服務產業包含雜糧、花卉、蔬菜、茶葉、胡麻、胡蘿蔔、果樹、洋蔥、牧草及無人機代噴等產業，期能藉由試辦計畫突破產業現行困境，並且透過人機整合操作及耕作模式調整，提升人力與農機的運用效率。

農委會指出，這次辦理誓師授證活動是將該會輔導的農事服務團集結整隊，活動將由各團進行營運規劃說明以及交流分享，促進不同產業與團隊的聯繫與合作，作為後續全面推動的基礎。未來將透過農業人力服務平臺進行工作媒合、農機及人員調派等工作；有代耕需求的農民則可利用手機APP及電腦平台，簡單方便取得農機代耕服務。

農委會強調，面對運用農業人力與調整耕作模式的嚴峻挑戰，推動農事服務是一項調整產業經營結構、減省人力需求的重要任務，也是落實農業知識經濟的重要手段。減省人力需求的採行措施包括調整產銷作業流程、導入省工農機設備、建立農機共享平臺、整合推動農事服務等工作，該會將針對農機應用程度較低或代耕體系較不完善之缺工產業，在農業人力團的操作基礎上，結合產業輔導與科研應用的資源，逐步推動農機共享與農事服務。