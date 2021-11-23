赫里亞有限公司銷售「赫里亞」品牌沙發，在其網站刊載有關品牌成立時間、全台唯一通過SGS檢測、MDI對比TDI之泡棉製程較不會產生有害氣體之連結等文字，被公平會認定是足以影響交易決定之商品品質及原料製程為虛偽不實及引人錯誤之表示，以違反公平法第21條第1項規定，處以新台幣70萬元罰鍰。

公平會表示，其網站刊載「『赫里亞』自品牌成立近30年來」、「『赫里亞』深耕沙發工藝近30年」等文字，廣告予人印象為赫里亞品牌或赫里亞為名之事業主體成立至今已存續將近30年，然而「赫里亞」商標於2016年9月16日註冊，且赫里亞公司於2017年6月16日設立，客觀上赫里亞品牌或赫里亞公司並無可能成立至今存續將近30年。

公平會指出，還有「全台唯一通過檢測的沙發 泡棉、木材、布料、噴膠、結構皆通過安全認證」、「瓦倫西亞分子布……全台唯一通過SGS檢驗測試」等文字，廣告予人印象為赫里亞品牌沙發為全台唯一通過SGS檢測的沙發，且泡棉、木材、布料、噴膠、結構皆通過SGS安全認證，以及瓦倫西亞分子布為全台唯一通過SGS檢驗測試的布料。

然而，經公平會調查發現，該公司刊登廣告期間尚有其他事業將測試報告公布於網站，客觀上該公司之沙發及布料已非全台唯一通過SGS檢測並將相關測試報告公布於網站。

公平會表示，該網站也刊載「通過SGS以『100公斤重壓10萬次，完全無塌陷損壞』的高耐壓認證」等文字，廣告予人印象為赫里亞品牌沙發係經過公正機構台灣檢驗科技股份有限公司(即SGS公司)以100公斤重壓10萬次之高耐壓測試，但據SGS公司表示，該測試係以下壓15公分為測試條件，並非以100公斤重壓10萬次。

至於「採用原料製成無毒的MDI環保泡棉，取代傳統以TDI發泡產生之有害氣體」等文字，上開宣稱易使消費者誤認在泡棉之製造過程中，原料TDI(二異氰酸甲苯)會產生有害氣體，而原料MDI(二異氰酸二苯甲烷)則不會產生有害氣體之對比聯結，進一步影響消費者對TDI泡棉沙發之觀感，經公平會調查後表示，該公司在無客觀數據及實驗報告為基礎之下即作此宣稱，有引起一般大眾對沙發原料製程產生錯誤認知。

公平會綜觀整體廣告，上述宣稱的內容已與事實不符，足以引起一般大眾對沙發品質及原料製程產生錯誤認知或決定，違反公平交易法第21條第1項規定。