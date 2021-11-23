記憶體品牌十銓(4967)布局工控領域多年，因應5G通訊發展和智能邊緣運算需求日增，推出二款具專利散熱模組的工業級M.2 PCIe固態硬碟N75A-M80及N75G-M80，將以專利技術開創工控市場散熱商機。

為解決工業級固態硬碟在大量工作負載運作時所產生的熱能，十銓科技推出二款搭配專利散熱模組的工業級M.2 PCIe固態硬碟，分別為結合鋁鰭片散熱模組的「N75A-M80」，及具備石墨烯銅散熱模組的「N75G-M80」，二款專利散熱片使固態硬碟有效降低因運作高溫而導致的掉速問題，提升穩定性。其中，厚度小於1毫米的超薄石墨烯銅散熱模組，使N75G-M80在安裝上能避免機構干涉問題，即便於安裝空間有限的5G及物聯網（IoT）設備中也能有效發揮卓越的散熱效能，N75G-M80優異的技術表現，於2021台北國際電腦展創新設計獎及2022台灣精品獎中獲評審高度肯定，勇奪雙獎。

N75A-M80及N75G-M80採用DRAM緩存晶片，加速固態硬碟讀取速度，其寬溫技術使產品在－40°C～85°C的嚴苛工作溫度環境中也能穩定運作，鎖定車載系統、航太設備與AI機械等工業裝置的散熱運用。