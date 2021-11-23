帽T殺手犯案後經二度變裝，成功潛逃至廈門。（翻攝畫面）

發生在昨（22日）上午八時許的新店45歲何姓男子遭槍殺案，警方已查出「帽T殺手」的身分，是名34歲黃姓男子，並已掌握他的行蹤，黃嫌犯案後先到賣場棄車，再搭計程車到龍山寺，經兩度變裝後，到桃園機場搭機潛逃大陸廈門，目前正在飯店隔離中，刑事局兩岸科已聯繫對岸相關單位協助，到黃嫌的隔離飯店將人逮捕。如今黃嫌的黑歷史也被起底，曾有槍砲、毒品、傷害、詐欺等多項前科，是小有名氣的混混，曾被地方列為治安重點人口，這次不知為何甘做「殺手」，犯下震驚社會的槍殺案。

這起「行刑式槍殺案」發生在22日上午8時許，新店何姓咖啡商送完小孩上學返家後，遭埋伏的槍手近距離連開4槍，導致頭部中1槍、頸部中2槍當場倒地不起，鄰居與妻子見狀報警，但警消到場時何男已重傷不治。黃嫌犯案後立即開銀色小客車逃逸，將車子棄至新店ikea停車場後，經過2次變裝到桃園機場搭機潛逃至廈門，刑事局兩岸科已與對岸相關單位聯絡，希望能協助將黃嫌逮押解回台受審，但目前尚未獲得對方回應。

隨著黃嫌犯案過程浮上檯面，他的背景也曝光，據了解，他的綽號「勇仔」，雙親住高雄鳳山，不過他居無定所，戶籍地更設在某公所內，是當地幽靈人口，17歲時曾因販毒遭逮，如今34歲前科累累，陸續犯下竊盜、經營賭場、槍砲、傷害、詐欺等前科。

由於疫情關係，民眾出國前皆須提交72小時內的核酸檢測陰性報告，意味黃嫌早有預謀，不排除有幕後主使者替他籌備一切，不只規劃縝密的犯案計畫和逃亡路線，連安家費似乎都早有準備，甚至選定一個沒有司法互助的國家，讓警方在追緝上也相對困難。

據了解，死者經營咖啡豆進出口貿易、交友狀況單純，卻在2015年涉嫌進口未列毒品的化學原料，研發類似大麻味道菸草，昨遭槍擊是否毒品利益引發殺機？仍待警方釐清。

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