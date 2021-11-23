美國太空軍副軍令部長湯普森（David Thompson）上將承認，目前美軍的極音速武器「不如中國大陸與俄羅斯先進」，且除了在進攻層面須努力趕上，防禦這類型武器所需的衛星等感測器也尚未定案。

《商業內幕》（Business Insider）21日報導，湯普森於加拿大舉辦的「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum）中承認，在極音速武器計畫上，美國設備不如中國大陸與俄羅斯先進，但相信在目前的一系列政策下，很快就能「迎頭趕上」。

湯普森還表示，在極音速武器防禦領域中，美國正努力找出合適的衛星等感測器，以偵測來自中國大陸或俄羅斯的威脅。他強調，這確實是個「新挑戰」，但美軍並非對此毫無頭緒，只是需要時間進行評估和設計，才有辦法讓其有效運作。

中國大陸和俄羅斯近年開始對外展示極音速武器，並有多次成功試射的紀錄。美國不希望落於人後，同樣投注大量資源在該領域之中，但屢屢遭受失敗，如其今年4月5日首度以B-52H轟炸機試射AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW）原型，但因武器釋放程序發生問題，導致飛彈並未投出；7月28日則進行AGM-183A的第2次試射，當時飛彈雖成功投出，火箭助推器卻發生問題，未能成功點火，最後直接落入大海；另外，美國陸軍和海軍10月21日合作進行的陸基極音速載具試驗，也因火箭助推器故障而未能成功發射。