據美國有線電視新聞網(CNN)的報導，美國打算向烏克蘭提供更多武器裝備，包括原本屬於阿富汗空軍的米爾(Mil) Mi-17通用直升機。這些阿富汗直升機是送到美國維修保養，但是如今阿富汗已經易主到塔利班，美國自然不會將直升機交給塔利班。

防衛部落格(Defense Blog)報導，CNN報導稱，由於俄羅斯在邊境增兵，拜登政府正在考慮向烏克蘭提供更多協助，包括派遣軍事顧問團和供應新的裝備。消息人士稱，美國手頭上的阿富汗Mi-17 直升機，可以視為最快速供應給烏克蘭的大型裝備。

烏克蘭是前蘇聯國家，操作Mi-17直升機自然是經驗豐富，他們能夠最快的適應這些直升機。

Afghan Air Force MI-17 Helicopter

這批直升機原本是美國出錢買給阿富汗政府的，因為阿富汗也是收取俄羅斯軍品相當多的國家。更有趣的是，美國不擅長維修Mi-17 直升機，因此外包給在烏克蘭進行，因此只要完成產權文件手續，就能直接從「阿富汗所有」轉移成「烏克蘭所有」。

阿富汗媒體的報導稱，原阿富汗空軍的Mi-8/17 型直升機大約有24架下落不明，應該就是在國外保修中。