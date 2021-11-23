台74線延伸龍井台61線西濱（生活圈4號線大肚延伸段），去年2020年9月10日已通過環評，至今卻仍未有相關進度。市議員張家銨23日質詢痛批說，市府沒新進度，明年也未編列相關預算，攸關海線重要的公路建設市府卻漠不關心。建設局長陳大田說，未來將滾動式檢討持續提案。

張家銨指出，中央政府的「生活圈道路交通系統建設計畫」新一期計畫（2022至2027年），未來6年中央和地方政府投資955億元於建設生活圈道路，改善全國各地的公路、市區道路。中央建設計畫市府未積極爭取，台74線延伸有沒有被羅列在市府提案中？這類「競爭型補助」市府準備好了嗎？

張家銨說，今年8月質詢時建設局長回應「會努力辦理」？但幾個月過去了，相關進度仍是停擺不前，市府努力了什麼？生活圈4號線大肚延伸線，已經橫跨好幾任市長，好不容易在2020年完成環評，市府莫讓準備好的土地繼續閒置？相關單位應積極辦理，不要再漠視海線地區的公路建設需求。

建設局表示，台74線延伸龍井台61線西濱總經費約130億元，已於2020年8月14日通過環評，因經費龐大，後續工程推動將視市政優先順序及周邊交通狀況通盤考量，並適時向中央爭取經費補助。

建設局強調，全市亟待推動的交通建設非常多，新一期營建署生活圈提案以山海、屯、城區均衡綜合檢討，最終進入營建署複審階段有13件；其中12件獲核定總經費約60億元，由中央補助45億，大幅減輕市庫負擔，未來也將滾動式檢討持續提案。