出社會後不僅要學會做事，更要學會如何做人，星座運勢網站「星座巫師」分析，處女座、天蠍座、水瓶座做人不夠圓滑，因此很容易招來小人陷害。

▍1.處女座

處女座對自己要求很高，常常也會用同一套標準要求別人，做事時總希望能好好顧及每個細節，雖然要求完美是好事，但與他人共事時常常缺乏包容心，與別人一起執行任務時，如果達不到預期目標，就會不斷碎碎念，很容易引起同事的不滿，如果剛好對方是小人，就會把這筆帳記在心上，找到機會就會在背後搞小動作，讓處女座感到非常困擾。

▍2.天蠍座

天蠍座習慣隱藏自己的真實想法，總是與人保持距離，防備心很重，因此很容易讓別人誤會是個難相處的人，他們往往要花很長的時間去觀察一個人是否值得深交，因此很難擴展人脈，與天蠍座不熟的人會以為他們很陰暗、很冷淡，這也讓小人抓到把柄，遇到時機就落井下石，其實天蠍座只是比較慢熟，並不像外表那樣黑暗。

▍3.水瓶座

水瓶座不太在乎旁人的評價，常常活在自己的世界裡，就算身邊的朋友提出建議，他也只是拿來參考，不見得會聽從別人的意見，如果身邊出現小人，就很容易盯上水瓶座，覺得他們在故意建立特別的形象，然後在暗地裡找機會陷害他們，水瓶座就算遇到小人鬥心機、耍手段，他們還是依然故我，不會輕易改變自己的原則，因此很容易引來小人針對。