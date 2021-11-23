銀行房貸業務停不下來。據金管會23日公布，10月國銀房貸餘額已達8兆5779億元，單月再增696億元，甚至比去年10月房貸新增量再多7％多，建築融資餘額3兆771億元，月增200億元，比去年10月的月增量減50.3％，合計房貸加上建融已首度突破11兆6千億元的大關，續創歷史新高。

10月房貸逾放金額單月增加4億元，由於先前每月逾放金額都是逐月下降，10月是八個月以來房貸逾放金額首次增加；建築融資逾放金額在10月亦增加3億元，亦是六個月來首次增加，兩者合計增加7億元逾放金額，則是2020年10月之後，單月增加逾放金額最高。

銀行局主秘侯立洋表示，國銀房貸逾放比0.1％、建築融資逾放比0.08％，都是相對低水位，由於放款持續增加，因此逾放金額增加也算正常，目前看來金額並不大，應不算特殊情況或市場有變化。

銀行房貸及建築融資持續成長，10月再增896億元，但可能存款增加速度更快，到10月底依銀行法72-1條規定上限30％來看，即不動產等放款餘額占銀行當月底存款加發行金融債餘額達26.84％，比9月僅上升0.01個百分點，沒有一家銀行超過29％，但有10家銀行是介於28~29％之間。

雖然政府打炒房、央行今年再次祭出選擇性信用管制，但房貸業務因有抵押品，且貸款者不會輕易不還錢，讓自己房子被拍賣，所以房貸利率雖不高，但銀行視為攬客最佳工具，且資產品質良好，可去化資金，所以今年銀行房貸餘額逐月增加，累計前10月已增加5604億元，比去年同期增貸數還多1千億元，房貸業務年成長近7％。

建築融資則因金管會年初有盯上八家比重相對偏高的銀行，今年前10月建築融資增貸金額2860億元，只比去年同期的增貸量多26億元，10月底建融餘額仍是比去年底成長10％以上。