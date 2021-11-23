想到四重溪泡湯賞美景，又不想開車嗎？今年四重溪溫泉季貼心提供免費預約復康巴士，還有單程票價最高50元的銅板價接駁車，滿足遊客願望，不只暖心，還省荷包又環保低碳，讓遊客大讚超便利！

四重溪溫泉季近年以溫泉公園璀璨夜景及大片燈海大爆紅，當地泉質以往有「美人湯」之稱，加上夜景後，更被喻為「南台灣最美湯」，人潮一年比一年多。今年四重溪溫泉季以「北國之春」為主題，以「白、櫻」為主元素，以粉色漸層燈海作主要規劃，自11/13開幕以來，每晚人潮絡繹不絕。

為滿足身心障礙朋友出遊的權利，縣府自去年起規劃免費復康巴士接駁，活動期間身心障礙者可撥打預約專線，提前預約復康巴士，讓你出遊不用等，還可選擇從枋寮火車站、林邊火車站及恆春轉運站搭乘，都可直達四重溪溫泉公園。

此外，為方便遊客前往，縣府每年於四重溪溫泉季活動期間推出接駁專車，搭配原有的518班次公車自枋寮火車站到四重溪溫泉公園，早上8點起到晚上9點，都有車次往返，但農曆期間除夕與初一停駛。

縣府傳播暨國際事務處建議，遊客可以搭火車到枋寮火車站後，轉搭接駁車或518公車到達四重溪溫泉公園，這條路線也同步串聯車城鄉其他景點，除了終點站的溫泉公園外，沿途會停靠海口港、福安宮及車程站；而每天自四重溪發車的末2班車，還會停靠枋寮火車站後直達屏東轉運站下車，讓遊客轉乘更便利。

傳播處表示，接駁車路線讓遊客不用舟車勞頓，能更好規劃旅遊行程，而且乘車還送限定四重溪小摺扇，活動期間接駁車票價單程優惠最高只要50元，絕對值回票價!

2021四重溪溫泉季每晚5時30分至10時30分點燈，持續至明(111)年2月15日止，活動詳情請上屏東縣政府官網、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書或活動官網(https://www.amazing-pingtung.com/2021pthp)查詢。