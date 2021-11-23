網紅娘娘經常在網上試吃各類新美食商品，獨特食評風格笑遍廣大觀眾，當今美食直播王者無庸置疑。而娘娘將坐上評審台，為電商平台yesgogogo選出空前優秀的未來直播主。

疫情驅動零接觸經濟，引爆全球電商浪潮，聯邦集團旗下yesgogogo電商平台，原以服務聯邦銀行卡友為主力，轉型新定位，成為全台第一家美食專精特色電商—「yesgogogo即食購購物網」，主打台灣在地美食、安心品質，服務廣大台灣消費者，並將於12月15日以嶄新風貌美味上線。

為帶給觀眾前所未有的最佳體驗，yesgogogo上線隨即開辦第一屆「直播主海選-小當家爭霸戰」，祭出最高10萬元獎金，號召全台各地潛在直播好手前來報名參加，在最終四場live直播總決賽節目中，除網紅娘娘外，同時邀請丁丁、陳德烈、五熊等人擔任評審，透過嚴峻考題，加上評審們專業精準眼光，遴選出空前優秀的yesgogogo未來直播主，矢志組成地表最強直播團隊。

活動積極找尋愛吃、懂吃、能說會道，講得一嘴好菜，且反應快、超有哏、愛表演、是炒熱氣氛好手參加選拔，有機會簽約成為yesgogogo廚藝學院直播主，擁有專屬培訓、行銷包裝、製播團隊量身打造個人專屬的特色直播、還有強勢媒體曝光及活動主持機會。活動名稱：yesgogogo直播主海選_小當家爭霸戰，第一階段網路報名至11月30日，詳細活動辦法及報名詳盡活動官網（ https://forms.gle/jVNeV3UdDKxiexmk9 ）。