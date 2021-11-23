遠東SOGO周年慶成功達標，甚至超越歷年紀錄，台北店成長3％、超越60億元；中壢店14億元成長近6％，創23年來新高，資深營運副總吳素吟表示：「天助我也」，陰雨天讓客人跑不掉，接下來會以集團的力量全力支持12月1日至12日開打的天母店、12月2日至13日2登場的新竹店，集中熱銷夯品送到2店，持續力拚周年慶110億元業績目標。

根據台北店觀察，振興五倍券在周年慶的使用率較去年的三倍券呈倍數成長；不能出國轉為在地消費，國際精品業績2位成長；抗通膨商機讓黃金業績2位數成長；戶外服飾配件、小家電、童裝、男女裝均受惠氣候保暖商機；香氛、洗碗機、餐磁等業績突破性成長，是疫後的新商機；國旅話題則帶動行李箱銷售動能。忠孝升級改裝效應發揮，帶動精品、女裝、女鞋、GOLF、嬰童用品成長。

今年SOGO周年慶男裝逆成長，業績成長42％，表現特別好，吳素吟觀察到過去3年男性多數把錢拿回家，不買自己的東西，消費力緊縮，今年因有五倍券有助益，多了自主性，不少人梭哈五倍券再加個2、3000元，買自己喜歡的服飾和鞋款。至於，高單價的皇家哥本哈根餐瓷，因居家儀式感，業績成長2、3成；行李箱因國旅夯，業績成長3成。

SOGO天母店13周年慶，進入全台最壓軸，有40年最早報到的冷氣團、60年難得一遇的寒冬，與全館滿千送百優惠，抗寒冬、抗通膨是兩大利多因素，SOGO天母店長蕭淑英表示，男女服飾在預購會成長5成，周年慶期間至少可增2成；去年周年慶業績11億元，今年要衝11.3億元，看好年度營收可達47億元，都較去年成長3％。

周年慶期間，全館當日累滿5000送500，家電藝品滿萬送500，首5日加碼滿6萬送1000，化妝品2.3折起、最高26%回饋，最能滋潤肌膚的乳霜，此時下手優惠最多；服飾最高回饋20%，UNlQLO禦寒冬衣和高單價值得購買的Max Mara外套，或業績表現不錯的女靴，都可滿千送百入手；喬治傑生年度項鍊趁此買也會是年度最優惠。

家電最高回饋17%、按摩椅最高回饋25%，還推出熱門的買機送機，像是買冷藏冷凍酒櫃送洗碗機，買除溼機送空氣清浄機。蕭淑英表示，加上耶誕節商機，或趁1月31日除夕前提早預備年菜，都會帶動買氣。（未滿18歲請勿飲酒）

SOGO天母店哆啦A夢全系列來店禮有保溫/保冷托特包、折疊桌、LED體重計、吸水地墊、收納箱及環保餐具組；與全台獨家、天母店專屬的品牌聯名經典消費禮，有OWNDAYS隨行杯、江戶勝經典藍自動傘、花漾拖輪車。（郭家崴攝）

目前SOGO天母店家庭客居多，公務員、老師、醫生、中小企業家不在少數，除引進名品、輕奢品牌，近年也透過引進KANGOL等品牌的流行男女裝、配件，加上周年慶年輕化、中性潮流的來店禮吸引年輕族群，像是今年的哆啦A夢、OWNDAYS的來店禮就以此為設計，目前已增加1成的年輕客可望再提升。