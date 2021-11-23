鹿港桂花巷藝術村資深的駐村藝術家施敦仁以作品皮雕「馬鞍」，榮獲2021國際青年美學藝術競賽國際皮革皮雕工藝創作完成組冠軍，鹿港鎮長許志宏特別前往其工作室頒獎表揚，感謝他的得獎，讓桂花巷藝術村增添光彩。

皮雕藝術家施敦仁五度進駐鹿港桂花巷藝術村成為駐村藝術家，近日以雕工細膩繁複，且技法多元的嶄新創作「馬鞍」奪得國際藝術賽事冠軍。（謝瓊雲攝）

施敦仁的皮雕創作多元，被譽為「無所不能雕」，這次精心創作的「馬鞍」雕工繁複精細，一舉奪冠。他說，覺得非常開心，畢竟台灣鮮少舉辦皮雕創作競賽；這次在工會推薦下報名參賽，榮獲冠軍對他算是一大肯定。

鹿港鎮長許志宏(左起)前往施敦仁駐村工作室頒獎表揚，感謝他駐村期間不忘創新、創作，勇奪冠軍大獎為藝術村增添光彩。（謝瓊雲攝）

活動是由社團法人中華美容美髮技能協會主辦，雖受疫情影響仍吸引來自日本、馬來西亞、菲律賓、越南等地近600位選手參賽，競賽分網路線上與現場競賽，運用全面線上評分與監控機制，將奧運精神的公平性展現出來。

鹿港鎮長許志宏(左起)前往施敦仁駐村工作室頒獎表揚，感謝他駐村期間不忘創新、創作，勇奪冠軍大獎為藝術村增添光彩。（謝瓊雲攝）

曾先後5度進駐桂花巷藝術村，施敦仁表示，駐村期間與遊客交流，推廣皮雕藝術是最大的收穫；獲獎顯示馬鞍除了作為馬具，也可以是有收藏價值的藝術品。

他說，在美國的西部文化中，馬鞍代表牛仔身價的象徵，自己的皮雕技藝，靈活運用捏塑、雕刻、敲打、彩繪、蠟染、絞染、烙燒、剪黏、編織等技巧，結合東、西方技法，創作出獨一無二的作品。

許志宏表示，桂花巷藝術村創辦至今，駐村藝術家在各領域都得獎連連，可以證明藝術村的環境有助於藝術家創作，同時也開啟一扇藝術家對外交流的窗，讓藝術家們能夠跨領域相互結合，並讓更多人得以進入藝術的殿堂，近身參與了解。

他說，本屆駐村即將期滿，第17屆桂花巷藝術村駐村已開始受理報名，至11月30日截止，呼籲有意駐村的藝術家把握機會，請勿錯過，詳情可洽公所官網查詢遴選辦法。