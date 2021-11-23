台南市警五分局分局長洪頂力(中)贈送超商店員隨身警鳴器。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

日前桃園超商店員深夜遭刺死，引發治安疑慮，台南市警察局第五分局今天發放北區58家超商共100多個警鳴器，提醒超商工作人員深夜如何自我防衛，警方也同步加強深夜巡邏。

台南市警五分局長洪頂力今天下午率公園派出所所長陳宏全前往轄內統一超商、全家超商，向超商店長、員工宣導，如遇有各項危安狀況，應立即撥打110或分局勤務指揮中心06-2598595專線通報，警方將迅速派員警到場處理。

尤其，南市警五分局也針對夜間工作員工，特別贈送隨身警鳴器，提醒員工遇有危害，可立刻按壓鳴響，尋求協助。北區58家超商共發出100多個警鳴器。

南市警五分局強調，為確保超商員工夜間安全，提升保護機制，除加強夜間巡邏及重點停留守望，並動員社區守望相助隊及義警、民防等民力巡守，給予夜間工作者更完善的保護。

新化警分局也從23日起，結合民力加強轄區18家營運超商等販賣店定點巡邏及守望等安全維護勤務，規畫每日夜間8點到隔天清晨6點，推動轄內各分駐、派出所守望相助巡守隊認養超商計畫，每小時至少巡簽1次，確保民眾安全。