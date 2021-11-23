民進黨客家事務部23日在桃園市平鎮褒忠祠舉辦公投說明會，市長鄭文燦與黨籍立委等共同呼籲民眾投下4個不同意，鄭文燦說，4公投屆時未過關對國民黨而言是好事，因為國民黨現正被極端力量綁架，新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙講真話還會被糾正，公投未通過門檻，國民黨才會醒過來修正路線。

民進黨公投說明會，桃園市長鄭文燦批國民黨被極端力量綁架。(呂筱蟬攝)

鄭文燦抨擊3年前公投綁大選10公投由國民黨支持與提案，破天荒民眾投到晚上10點，開票到凌晨2點，公投未充分辯論，民眾也不知道自己在投什麼，有那此慘痛經驗，立法院才修法通過2年投一次公投，因為錯誤不能重演所以這題要投不同意

他也說，大家辯論核能安不安全，可是核四停停蓋蓋20年，廠商解散執照過期，朱立倫和侯友宜當新北市長都說反對核四，而且朱立倫曾說過只要他在的一天核四不准運轉，「到底哪一個朱立倫是真的？」

鄭文燦也說，馬英九執政時期開放美牛進口，這是世界趨勢，到處都是吃美牛也沒發生過食安問題，都在微量安全可代謝的標準，而萊豬進口參照同樣的標準，如果按照國民黨說法美豬就是毒豬與瘋豬，那美牛也是毒牛與瘋牛，而CPTPP也把相關進口寫進規範中，如果中國先參加台灣就參加不了，這題也代表會影響到台灣的貿易，有沒有關稅對台灣企業差很多，許多知識藍和經濟藍也知道這題是國民黨錯了，所以萊豬這題要投不同意，一方面是接受國際食安標準，另一方面是讓台灣加入國際經貿組織。

針對珍愛藻礁，鄭文燦則強調民進黨政府已盡最大努力保護藻礁，現在大潭發電機組蓋好了，不發電將差139億度電，為了讓經濟發展民生用電要滿足，這題也是國民黨來亂的，公投是要解決問題，反到變成國民黨製造衝突卡住台灣，要讓台灣能源轉型失敗，所以呼籲民眾要用選票保護台灣，現階段天然氣發電才是最好的選擇。

鄭文燦也說，如果1218四大公投不過關對國民黨是好事，因為國民黨被極端力量綁架不敢講真話，侯友宜、林姿妙講真話還被馬英九糾正，呼籲民眾要投下不同意票，讓國民黨知道焦土政策是錯的，反對黨也要把台灣遇到的困難一起解決，而不是天天放火製造衝突，所以公投不通過國民黨才會醒過來修正路線，回到正確路線才能讓兩黨真正良性競爭。