71歲的愛心菜販陳樹菊，今天下午在台東縣政府安排下配了1副老花眼鏡，在做視力檢時，樹菊阿嬤老花右眼負150度、左眼負100度，縣長饒慶鈴對於樹菊阿嬤的老花比她還輕非常驚訝。

台東縣政府推敬老好視力配鏡活動，為愛心菜販陳樹菊配老花眼鏡。（莊哲權攝）

陳樹菊挑選鏡框時，試戴好幾副後，最後選上1副輕量化材質的黑框眼鏡，看著鏡子中的自己，阿嬤露出笑容，顯然感到很滿意。

台東縣政府推敬老好視力配鏡活動，為愛心菜販陳樹菊配老花眼鏡。（莊哲權攝）

陳樹菊說，10幾年前白內障動過雷射手術，讀經時眼睛較吃力，有了新眼鏡後，就要多看書，也呼籲大家，年紀愈來愈大，騎機車要戴老花眼鏡才安全。

「隨緣度日」，談到近況，樹菊阿嬤說，現在都在家看讀經、聽經、唸佛、雙腳更有力， 身體也比以前好多了，只要有一口氣，該做的會盡量去做， 媒體問她有沒有出去玩，她說「我只會賣菜，沒有出去玩過」。

台東縣政府今年推出「老花正潮」敬老好視力配鏡活動，為60歲以上縣民免費配鏡，每副補助500元，預估今年嘉惠縣內近1萬名長者。

縣長饒慶鈴感謝前新北市長同時也是銀光未來創新協會創辦人朱立倫於2019年6月起媒合社會資源愛心善款，捐贈給台東縣政府作為敬老好視力專案使用，守護台東縣長者視力保健與提升生活品質。