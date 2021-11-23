五倍券10月上路搶救內需！經濟部今天發布零售、餐飲營業額統計，不僅前者連二紅，擴大成長至6.6％，後者更是自5月三級警戒來首次由負轉正，小增1.4％。零售業中的資通訊與家電設備業銷售金額更大增4成，受惠五倍券效益明顯。

根據經濟部統計處資料，10月零售業營業額為3730億元，年增6.6％，比9月2％再擴大。餐飲業營收676億元，金額創歷年同月新高，也是歷經5個月悽慘衰退後，自三級警戒以來反正年增1.4％。6月最慘時，餐飲業績曾大跌4成。

五倍券對零售與餐飲挹注層面廣泛，像是資通訊及家電設備零售業年增4成，表現在各類別中最耀眼，主因就是業者搭配政府振興五倍券方案推出各式促銷，帶動手持行動裝置、家電商品銷售大幅攀升。布疋及服飾品零售業也年增6.8％，除周年慶外，五倍券確實帶動精品、流行服飾及鞋類銷售。

在通路部分，量販店業績暴增2成、超市多7.6％、超商6.2％，百貨公司0.7％。尤其是百貨公司是一舉擺脫5月疫情以來的負成長，在6月時業績曾大跌6成之多。統計處表示，百貨公司受惠舉辦週年慶活動，人潮湧入，加上搭配政府振興方案推出關係。

針對五倍券效益，經濟部也針對零售業與餐飲業進行調查，統計處副處長黃偉傑表示，前者問券1134家，表示對營收有增加的佔了24.3％。餐飲業部分，681家中認為有幫助的占31.7％。對業績幫助幅度部分，零售業回答增加在2成以內的有9成，餐飲業有9成5。

他強調，其他回答未增加廠商很多是不確定，因為除紙本五倍券外，廠商表示無法數位券消費，而這次藉由信用卡、行動支付使用的人數又比較多，這可能得等之後財政部或五倍券後台金流再去統計。

餐飲業由負轉正，統計處表示，主要是內用隔板限制解除，業者配合振興五倍券方案推出優惠活動，讓餐館業與飲料業營業額分別年增1.3％、2.6％，雖然外燴及團膳承包業仍年減0.8％，不過統計處看好11月隨著大型場所人數解禁，可望回升。

展望11月份業績，在國內疫情持續穩定，五倍券及加碼券挹注，以及週年慶、雙11檔期下，統計處估計零售業及餐飲業營業額可望持續長紅，前者預估年增3.5％~6.5％，後者增2％與5％。