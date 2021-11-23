財政部23日邀集房價顯著波動縣市包括六都及新竹縣市開會，建議未來可適度採用房屋稅差別稅率（即為囤房稅率）。新北市、桃園市、台中市、高雄市等四都跟新竹縣市皆表態，會努力去跟進、訂定房屋稅差別稅率，但還是要看地方議會能否通過各縣市的「房屋稅徵收率自治條例」修正案。

而台北市自2014年起已施行囤房稅率，台南市則是在今年下半年審議通過，自2022年7月起也會跟進施行囤房稅制。

台北市自2014年起就針對持有非自住用房屋兩戶以下（含兩戶）每戶按2.4％課徵房屋稅，三戶以上（含三戶）每戶按3.6％課徵房屋稅。

台南市今年下半年審議通過「台南市房屋稅徵收率自治條例」，自2022年7月起針對持有非自住用房屋者採差別稅率，持有五戶以下（含五戶）每戶按2.4％課徵房屋稅，六戶以上（含六戶）每戶按3.6％課徵房屋稅

另外，除了八個房價波動縣市外，財政部也找其他縣市討論，目前所有縣市皆不同意採納全國歸戶囤房稅制，如嘉義縣政府代表反映，嘉義縣一戶門牌就隔了兩公里，跟台北市一棟房有上百戶情況明顯有落差，各縣市皆主張囤房稅制應由地方政府視其狀況施行，才能達到因地制宜效果。