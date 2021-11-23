因應民眾愈來愈仰賴以App叫車，小黃計程車隊更積極數位轉型，迎合新世代消費習慣，Uber網際網路系統（Uber App）23日宣布，與擁有50多年歷史的高雄中華大車隊擴大合作，增加全新「優步小黃」乘車選項，讓車隊小黃駕駛也能使用Uber網際網路系統，接受合作車隊的派遣，提高載客效率與收入機會，並協助計程車產業升級。

Uber台灣總經理楊思祥23日表示，Uber 深耕台灣8年，一直以來最大的目標是，與在地交通運輸業者合作，導入Uber網際網路系統，加速數位轉型。

楊思祥指出，為了擴大與計程車產業合作，決定攜手已經營50多年的高雄「中華大車隊」再度合作，增加全新「優步小黃」乘車選項，讓中華大車隊小黃運將，除了透過接受路招載客、計程車招呼站及車隊衛星派遣之外，也可以透過合作車隊使用Uber網際網路系統，接受合作車隊派遣的機會，減少空車等待時間、提高載客率，進而增加收入。

中華大車隊董事長王冠懿表示，近年觀察新世代的民眾，逐漸習慣使用手機 App 叫車，車隊也開始提供更多元的派遣方式，迎合大眾需求，加上疫情衝擊，讓業績跌落只剩2成，讓車隊加緊腳步，思考如何為車隊駕駛開拓生計。

王冠懿指出，希望透過與Uber網際網路系統合作，讓無論有沒有習慣使用手機叫車的民眾、外縣市旅客與商務客，都能成為車隊的新客源。