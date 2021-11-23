年底四大公投將於12月18日登場，中選會明天將舉辦第3場公投意見發表會，將於明天上午10點半至晚間7點半於中視直播，並同步於中選會網站直播，會中由正反雙方分段交叉說明，其中公投綁大選公投反方代表人由民進黨立委莊瑞雄上場，而反萊豬公投則由經濟部長王美花上陣。

中選會表示，第3場意見發表會，首先由第19案於上午10點30分至11點30分登場，正方代表人為鍾沛君，反方代表人為莊瑞雄。接著，第20案於下午1點至2點舉行，正方代表人為林惠真，反方代表人為詹順貴。

第17案為下午5點至6點舉行，正方代表人為黃士修，反方代表人為蔡中岳。最後，第18案為晚間6點30分至7點30分，正方代表人為林麗蟬，反方代表人為王美花。

中選會說明，意見發表會正方及反方代表人意見發表依法分段交叉進行，雙方各有24分鐘，並分2輪，每一輪各12分鐘，依序由正方及反方代表人說明，每一公投案都有5場意見發表會，總計20場。

中選會呼籲，民眾進入投票所前，先瞭解各公民投票案相關內容，事前審慎考量，進入投票所即可決定要投同意或不同意，以加快圈票速度。

110年全國性公民投票案第17案至第20案主文如下：第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電；第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品。

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行；第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）