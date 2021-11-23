雲林縣北港鎮武德宮財神廟為迎接虎年，以財神爺、黑虎將軍為主題研發各種文創產品，最近推出「財福雙全點燈套組」，添加天庫爐灰製成的武財神、黑虎將軍存錢筒公仔，可幫信眾鎮守財庫，另有黑虎將軍Q版小公仔、招財黑虎玩偶等，讓信眾在虎年「虎虎生風」。

北港武德宮原本為1間傳統廟宇，現任主任委員林安樂接手後，以其台大經濟系、政大金融所的金融經營專長，為武德宮注入種種新元素，並成立武德宮專屬設計團隊，除負責宮廟平面視覺設計，也開發許多充滿財神、黑虎將軍元素的文創產品。

武德宮祕書長蘇建華表示，針對虎年的到來，廟方特別設計「財虎臨門，進財添福」財福雙全點燈套組，包括添加天庫爐灰製成的武財神、黑虎將軍存錢筒為信眾鎮守財庫，另由專人啟點財神燈，並在正月初四接財神當日補財庫，讓信眾在新的1年有財有福。

除了財福雙全點燈套組，武德宮還推出萌虎扭蛋機、招財黑虎玩偶、納財萌虎零錢包、聚寶口金包、聚寶枕組、一卡通念珠等文創品。蘇建華說，這些文創品都是實用的日常用品，其中一卡通念珠為廟方與一卡通票證公司、酷碁公司共同推出的穿戴式支付產品，戴上念珠等於帶著錢包，非常方便。

蘇建華指出，武德宮財神廟除了財神靈驗，財神坐騎黑虎將軍鎮宅安寧、保佑小孩平安，廣受奉祀，人氣不輸財神公，明年適逢虎年，因應信眾需求，特別以黑虎將軍為主題，推出更多文創產品，並提供黑虎將軍公仔圖像使用權，參與「拯救台灣石虎募資計畫」，藉由宗教力量喚起大家對生態的重視。