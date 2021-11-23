受冷空氣南下影響，全台氣溫下滑，阿里山的楓葉也接續登場，目前遊樂區內的楓紅大約僅2成，但阿里山公路88k至95k的三角楓都已有7成轉紅，這周最值得欣賞的則是阿里山國家森林遊樂區內慈雲寺旁的兩棵銀杏，皆已轉黃，別有一番風情。

漫步在雲端的阿里山版主黃源明表示，阿里山慈雲寺的銀杏已經換裝成最美的金黃色，未來二周會是最佳的觀賞時期，今年慈雲寺的銀杏變色期，跟往年相比差不多，都是在11月下旬進入滿樹金黃。

黃源明指出，今年因為日夜溫差較明顯，銀杏轉成金黃之後，葉片不會顯得乾澀，不管是觀賞還是拍攝，看起來都特別均勻亮麗，民眾請把握目前最佳的黃金觀賞期，愈到最後，落葉的情況就會更加明顯。

阿里山工作站技術士蕭明學表示，目前園區內楓紅尚未到達最大值，目前紅榨楓大約變色兩成，在小笠原山、對高岳、沼平公園都可欣賞到，但最值得推薦的是慈雲寺的銀杏，目前已轉黃8、9成，慈雲寺旁的青楓大概轉紅2成，大約到12月上旬可看性較高，另，園區外台18線88-95k兩旁的三角楓，目前也都紅得漂亮。

黃源明經營的漫步在雲端的阿里山網站長期推廣阿里山美景，累積不少忠實粉絲，黃源明說，每周約在周五發布楓紅情報，供假日上山的民眾參考。