柯男偷了輛車，開到南投信義鄉開到沒油，請警察幫忙買油，被員警識破，當場逮捕。（信義分局提供／黃國峰南投傳真）

一輛藍色90年代5門旅行車，日前被民眾發現疑似故障佔用台21線路面，南投縣警局信義分局和社所員警據報到場，駕駛表示沒油了，請員警幫忙買油，員警買油回來，駕駛竟然找不到油箱蓋開關，讓經驗豐富的員警心生疑竇，經警用電腦一查，果然是失竊車輛，當場將駕駛逮捕。

38歲柯姓男子，22日上午駕駛藍色SUBARU旅行車，行經信義鄉台21線，因為沒油了，直接就停在台21線98.2公里處之公路上，經其他民眾報警請求協助，和社所員警粘桓斐到場，本以為是一般的服務案件，幫忙柯男到加油站買了100元的汽油，奇怪的是柯男找了半天居然找不到油箱蓋開關，讓員警心生疑竇。

粘員於是不動聲色，先是將車號報給久美派出所，請該所員警使用警用行動電腦查詢車籍資料，赫然發現柯男所駕駛之車輛居然是系統列管失竊車輛，員警詢問柯男要去哪裡？柯男先說要去找朋友，後又說要去埔里找奶奶，但卻掰不出為何開到信義來，明顯說謊，還開到沒油，不幸又碰到經驗豐富的警察。

警方調查，該輛藍色SUBARU Impreza Wagon車款，車主已報失竊，柯男向警方車子是在台中隨機偷來的，打算開到埔里找奶奶，以為「一台車凸全台灣」沒想到會開到沒油，本想淡定請警察幫忙買油，矇混過去，沒想到被警察識破，警尋後依竊盜罪嫌移送南投地檢署法辦。