1名中年婦女，今下午4時許，來到花蓮市國安郵局，走向櫃台丟下1只紙箱後快步離去，郵局員工不敢移動「包裹」，擔心是爆裂物，隨後花蓮警分局，防爆小組趕抵現場，疏散人潮，並封鎖郵局，先將紙箱移入防爆桶內，透過X光機，確認內容為書本。虛驚一場。
這名婦人下午帶著紙箱，進入郵局後把紙箱放在櫃台下的凹槽，人就離開了，櫃檯人員叫她也不回應。警方正透過監視系統，找尋這名婦人到案說明。
刑事局五大防爆小組到場，先用X光機確認內容物，防爆人員穿上厚重防爆衣，檢視包裹內容物，確認是幾本書籍，虛驚一場。
1名中年婦女，今下午4時許，來到花蓮市國安郵局，走向櫃台丟下1只紙箱後快步離去，郵局員工不敢移動「包裹」，擔心是爆裂物，隨後花蓮警分局，防爆小組趕抵現場，疏散人潮，並封鎖郵局，先將紙箱移入防爆桶內，透過X光機，確認內容為書本。虛驚一場。
這名婦人下午帶著紙箱，進入郵局後把紙箱放在櫃台下的凹槽，人就離開了，櫃檯人員叫她也不回應。警方正透過監視系統，找尋這名婦人到案說明。
刑事局五大防爆小組到場，先用X光機確認內容物，防爆人員穿上厚重防爆衣，檢視包裹內容物，確認是幾本書籍，虛驚一場。
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