美時事新聞雜誌《外交家》近日刊登分析文。文中指出，隨著五角大廈公布2021年版的《中共軍力報告》，報告預測到2030年代，中國大陸將擁有460艘艦艇；面對北京不斷的擴大海軍艦隊的規模，美國艦隊老化的問題卻逐漸加劇，恐導致雙方海軍失衡日益嚴重。

2021年10月，美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）向海軍與陸戰隊發布戰略指導，明確表達中國大陸為美海軍戰略優先重點，並稱大陸為「進逼中的挑戰」，美海軍「必須計畫我們的作戰戰略與投資」。甚至，他警告大陸為美海軍最明顯的長期挑戰。

根據戴杜羅說法，這是海軍與陸戰隊在至少一個世代中，首次遇到戰略競爭對手。「他們擁有的海軍能力與我們匹敵，並積極嘗試利用其部隊挑戰美國原則、夥伴與繁榮」。

無獨有偶，在五角大廈公布的《中共軍力報告》，同樣地注意到相對於美國的原地踏步，共軍海軍能力正不斷成長。報告中最重要的發現，還包括大陸在未來10年內核武庫可能成長翻倍，甚至達3倍。這是在今年夏天大陸西部的新飛彈發射井被發現後，做出的最新報告。

※今日共軍已達355艘艦艇

在2020年版的《中共軍力報告》中，強調大陸的艦隊為全球規模最大的艦隊，擁有350艘艦艇；相較之下，美國海軍僅有293艘。不過，報告中卻沒評估大陸海軍成長的速度。在2021年版中，大陸海軍成長為355艘艦艇，而美國現僅有294艘。

對美國而言，355艘艦艇是個具有政治意義的數字；畢竟，這是川普任內為自己艦隊設下的目標。美國海軍在2020年最後一次艦隊規模研究中，擬定了2035年達到355艘艦艇的計畫。到了2045年，建立一支由500艘傳統與無人載台組成的混和艦隊。

大陸能在短短1年中增加5艘艦艇固然是明顯的成就。但更重要的是，2021年版的報告評估大陸艦隊規模在未來10年中期就可以達到420艘，這已然是大躍進；更驚人的是，2030年代前要達到460艘船艦。

相較之下，美國要到2035年才能達到今日共軍海軍的艦隊數字。更何況，美國355艦隊的目標並沒有獲得美國國會的全額資助。

文章認為055型更像美國海軍的提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦。圖為055型首艦「南昌」艦主砲進行對海射擊演練的畫面。（圖/中新社）

※美軍仍有優勢

文中指出，雖然美國海軍艦艇數比大陸少，但擁有性能優勢；此外，美現有航艦打擊群為10個(很快就會有11個)，要對抗北京的兩個能力較低的打擊群，仍猶有餘裕。更何況，大陸其中一個打擊群主要為訓練目的。更不用提，美國先進水面戰艦(驅逐艦與巡洋艦)，數量為大陸的近3倍。

不過，文中也警告如果艦艇數量充足，即使載台能力較差，也能壓倒數量少但較先進的平台。換言之，美國最先進戰艦享有的優勢正縮小中。

大陸將於12月下水第4艘055型驅逐艦。儘管雖然為驅逐艦，排水量12000噸，但指揮管制能力為之擴充；相較於052C與052D而言，擁有更多的垂直飛彈發射器，文章認為055型更像美國海軍的提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦。大陸預計打造16艘055型，並在共軍海軍的航艦打擊群中，發揮防空與護航作用。

相較於055型為全新的，美海軍雖然有22艘現役巡洋艦，但提康德羅加級的服役期限即將屆滿。第一艘巡洋艦將於2020年代中期開始退役。這近20年來，美國海軍一直苦惱於為老化的巡洋艦找尋替代品。受到概念短缺與國會對成本評估的考量，美海軍在現代化與延長提康德羅加級壽限間掙扎。

針對即將出現的「巡洋艦缺口」，美國海軍的對策是將防空與指揮功能整合到下一代驅逐艦中，這最終將取代提康德羅加級巡洋艦與勃克級驅逐艦。如果海軍能順利執行時間表，第一艘新型驅逐艦將於2032年就緒。在此之前，勃克級3型驅逐艦可望填補提康德羅加級的角色，而後者在2020年代末將快速退役。

※大陸海軍船隻也會老化

論者認為，大陸海軍會持續以現有速度成長，即使美艦能力普遍較大陸來的優秀；但美艦普遍更老，需要更多維修與保養，也會比大陸艦艇更早退役。

文章卻認為，大陸造船廠在未來10到15年，也會出現難以維持現有生產速度，更別提想要加速生產的問題。這是因為大陸海軍船艦會老化，而增加的維修負擔恐與今日美國艦隊的維修重擔相當。

此時，大陸海軍造船廠只有兩種選擇；第一，放緩造艦速度，將心力投注在舊艦現代化與維修。第二，退役大量面臨中期大修的艦艇，以維持更新、更先進艦艇的生產。後者讓大陸艦隊能維持相對年輕與能力，卻也讓其難以超越美方預測的造艦速度。

但不論哪種情況，共軍海軍在數量上都會比美海軍來的更大，且能力也會愈來愈強的海上部隊。