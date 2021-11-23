台北市有些超值錢地段可能不如你想像，一名外送員表示，日前接到一張南港的訂單，結果到達目的地時發現，一樓的電梯已經崩壞，而且2、3、4樓的電梯都被封起來了，讓他瞬間覺得心裡很毛，沒想到爬上4樓後，映入眼簾的景象更讓他怕爆，照片曝光後，釣出一堆同行回應，甚至有人直呼「晚上超恐怖，感覺像鬼屋」。

這名外送員在臉書社團《UberEats 台北（交流、討論區）》表示，日前接到一張台北市南港區昆陽街的訂單，原本以為是很值錢的地段，不料一走進社區發現，電梯早已損壞，電梯門還呈現半開狀態，而且不只一樓的電梯崩壞，連2、3、4樓的電梯都被封起來了。

網友PO出訂單目的地照片，社區走道老舊，天花板已經斑駁。圖截自臉書/UberEats 台北（交流、討論區）

從照片中可見，社區相當老舊，走道燈光昏暗，牆壁及天花板已經斑駁，住戶還在門外堆滿鞋櫃、紙箱等雜物。貼文一出讓眾人看傻，網友紛紛回應「台北的城中城？」、「跟萬華老舊社區有得比」、「信維市場樓上也是」。

貼文還意外釣出許多同行留言「我好像送過這裡，又剛好是在晚上12點，當時超恐懼的」、「送過一次，現場我在懷疑人生，是否真的有人住XD」、「晚上送過，差點嚇尿」、「送過一次而且是晚上超恐怖，感覺像鬼屋」，有網友忍不住感嘆「繁華都市的表面，內在感受使人退避三舍」。