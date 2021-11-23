台中市變電箱占據人行道四處林立。市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿等23日質詢痛批說，變電箱橫亙人行道中央連人行都很困難，遑論娃娃車、輪椅等亟需無障礙空間族群，根本無法通行；市區道路人行道設計淨寬不得小於90公分，建設局應如路平專案盡快盤點改善。建設局強調，2個月內完成盤點。

黃守達說，根據內政部營建署「市區道路及附屬工程設計標準」第16條規定，市區道路人行道設計淨寬不得小於90公分；俗稱「變電箱」的亭置式變壓器設置有其必要性，但隨處可見占據人行道通行空間，輪椅族群根本完全無法通行，市府應及早盤點後會同相關單位共同討論處理。

黃守達指出，新北市於去年起規畫「新北市轄內變電箱影響人行道通行環境改善執行計畫」，以阻擋人行空間變電箱為改善目標，目前頗有成效。2015年台中市府也曾啟動「人行道公有或公用事業違建物排除計畫」，至2018年4月已改善各主要道路公有障礙物1008處。

張玉嬿說，不妨礙行人通行的變電箱，卻有很多嚴重影響市容美觀，市府應從城市美學的觀點和台電合作，透過色彩設計去展現新風貌，讓街道一個個醜陋的變電箱自然的融入環境裡面，成為傳遞在地美學的城市載體，化身為美麗的小品街景。

建設局強調，將於2個月內先行盤查出設置位置不當、使人行道淨寬小於90公分、影響行人通行的路段；並邀集台電等相關管線單位研擬對策，擬定相關人行空間改善的執行程序及辦法，並請管線單位以城市美學觀點美化箱體，分期、分階段實施改善，營造安全友善永續交通環境。