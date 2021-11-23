新北市侯硐原瑞三煤礦舊址已改設為煤礦博物園區，老礦工現場指導遊客體驗如何運用現代工具採煤。（黃子明攝）

老礦工捐出收藏的採礦工具及影像等作為礦工文史館展示文物，曾經吸引日本礦業文史團體有意購藏，但遭老礦工拒絕。（黃子明攝）

新北市侯硐原瑞三煤礦舊址已改設為煤礦博物園區，當年採煤的三分運煤車鐵軌如今成了遊園軌道車軌道。（黃子明攝）

老礦工在侯硐原瑞三煤礦礦工澡堂舊址解說早年礦工洗浴情形。（黃子明攝）

侯硐原瑞三煤礦老礦工操作老式運煤三分柴油機關車，這部機關車頭為日本第一家內燃機業者Katoworks設計製造，是全台唯一還能行駛的機關車。（黃子明攝）

老礦工毛振飛配合早年整煤場影像，向遊客介紹位於後方建物內全台第一部電梯。（黃子明攝）

早年礦工採礦與居家環境相當狹窄，一戶家庭內部空間大約只有不到兩坪。（黃子明攝）

侯硐原瑞三煤礦一處坑道仍保留當年樣貌，內部滲水嚴重，非常濕滑。（黃子明攝）

老礦工周朝南（左）與當年同在礦場工作的妻子吳寶銀如今夫唱婦隨，共同在礦工文史館擔任志工。（黃子明攝）

老礦工設立礦工文物館，帶出當地礦業主題旅遊新動能，侯硐瑞三煤礦舊址改設為煤礦博物園區，吸引不少遊客到訪。（黃子明攝）

採礦屬於高風險工作，早年礦場內的土地公廟是礦工祈福的地方，如今老礦工回到現場仍保有這個習慣。（黃子明攝）

新北市侯硐近年以貓村聞名，但早年曾是台灣最大煤礦產區。（黃子明攝）

侯硐礦工文史館窗戶玻璃貼著巨大的礦工圖案，這是台灣末代礦工親手打造的空間。（黃子明攝）

在老礦工周朝南號召下，一群已經從礦場退休的台灣末代礦工捐出老人年金及採礦工具、文物，並親手打造空間，在侯硐成立礦工文史館，只為了要代替在採礦過程去世的老戰友說出他們的故事。（黃子明攝）

建成於1965年的鋼筋混凝土圓弧形拱橋侯硐瑞三大橋，當年為瑞三煤礦業主李建興捐建，主要作為運煤之用。（黃子明攝）

老礦工展示早年瑞三煤礦場區照片，對照現存建物的環境樣貌。（黃子明攝）

在老礦工周朝南號召下，一群已經從礦場退休的台灣末代礦工捐出老人年金及採礦工具、文物，並親手打造空間，在侯硐成立礦工文史館，只為了要代替在採礦過程去世的老戰友說出他們的故事，他們以生命經驗及礦業知識義務導覽，讓國人記住這個曾為台灣經濟起飛做出貢獻的產業，這份同坑一命的革命情感，讓老礦工不顧早年職業傷害影響，換個角色再度回到礦場開啟另類人生。

文史館基地位於瑞三本鑛坑口右側，以低廉租金向瑞三業主承租，原址在礦場停採後已成廢墟，是由老礦工親手修復重建，他們不僅免費參觀，連導覽也不收費，營運所需經費就由參與者每個月各自分攤，可說是純公益性私人博物館，而老礦工的進駐讓文史館成了真人博物館，與其它以地方創生為基礎的礦業展場相較，具有其獨特性與文化價值，連北科大文化事業發展系鄭怡雯老師都把這裡當成教室，帶領學生進駐開展課程，還有日本礦業文化組織聞風而來進行交流，甚至希望購藏相關文物，但周朝南認為這些文物除了有他們的生命記憶，也是國家產發展重要文物，雖然缺錢缺人仍拒絕出賣；不過諷刺的是，受限於相關法規與政策因素，文史館迄今仍屬於沒有合法身分的建物。

目前仍保留許多採礦遺跡的原瑞三礦場，部分已經由原業主李氏家族賣出，成為煤礦博物園區，礦工文物館的加入，帶出當地礦業主題旅遊動能，老礦工配合早年自己拍攝的歷史照片，帶領遊客參觀舊礦場，述說早年採礦工作及生活細節，不論場區內台灣第一部電梯、一兩坪大小卻住滿一家人的的宿舍，或是陰暗潮濕的舊坑道，在老礦工解說下全都鮮活起來；其間雖然有些地方因礦災而封坑，甚至成為停屍間，讓觀眾聽來覺得毛骨悚然，但老礦工卻自在毫無顧忌，他們認為這些因意外死亡的老同事已經無法講自己的故事，現存老礦工為他們代言，相信老友都會很高興，而這也是他們現在站在這裡的原因。

台灣煤礦開採始於1876年，清政府在基隆八斗子經營第一個煤礦，2000年結束新北市三峽、新店、石碇境內四座礦場，結束台灣採煤歷史。曾任桃園市產業總工會理事長、桃園航勤企業工會常務理事的毛振飛表示，台灣歷年來因礦災死亡礦工人數達6555人，其中在1946年到1993年國民政府時期死亡人數就高達4209人，可能與台灣礦業開發全盛時期，從業人口多，加上市場需求大而提高產能，但卻沒有重視工安有關。曾經在瑞芳大福煤礦工作的毛振飛，當年採礦礦脈甚至已經進入北海岸海底，危險性更高，如今離開工會組織回歸礦場，毛振飛除了擔任解說員，也與周朝南等共同策畫文史館運作方向，希望能找出永續經營之路。