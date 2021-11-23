印度南部過去幾週降下豪雨，造成多人喪命。有「印度矽谷」之稱的科技重鎮班加羅爾（Bangalore）也在經歷3天暴雨後大淹水，城市周邊湖泊滿溢，道路與民宅都泡在水中。

救難人員使用充氣救生筏來搭救受困居民，一輛輛巴士和電動人力車載著通勤民眾橫渡及膝的洪水。

班加羅爾居民拉特納瑪（Rathnamma）昨天告訴法新社：「我們進不去自己的房子，因為房子前面的水沒退。我們所有的東西都在屋內，從昨天晚上10點開始，我們就被困在外面了。」

專家表示，氣候變遷助長南亞各地難以預測的極端天氣，築壩、伐林、過度開發又使問題更加嚴重。

根據當地媒體報導，印度南部近幾天的暴洪造成至少30人死亡。

上月沿海省分克勒拉（Kerala）降下大雨，另造成42人身亡，促使當局暫停沙巴瑞瑪拉神廟（Sabarimala Shrine）的年度朝拜活動。沙巴瑞瑪拉神廟是印度教最神聖的寺廟之一。

本月稍早，清奈市（Chennai）也曾遭雨彈襲擊一週，主要道路大多淹水，還有樹木被連根拔起。