一名女網友在臉書控訴，稱她自10月起因愛貓患病，需搭乘台鐵在高雄、台南兩地奔波，她在嬰兒推車上放著寵物籃，卻數次在剪票口因推車尺寸被站務員攔下，怒控台鐵害她的貓病情加重。未料，文章曝光後，網友一面倒認為是原PO在刁難。

女網友23日在臉書社團《爆料公社公開版》發文，寫下近3000字，稱她近日因為貓咪生病，經常要搭乘台鐵自高雄前往台南看診，在上月底時，考量貓咪術後不能承受路途顛頗，便把貓咪提籃放在嬰兒推車架上準備進站，卻在剪票口被站務員攔下，因為推車尺寸不合規定，被要求要以提籃的方式進入。

原PO說，她向站務員哀求貓咪剛手術完不能被晃動，希望能放行，但站務員卻擋在面前且當眾嘶吼，「要是每個旅客都像她這樣怎麼辦！」最後她妥協，以提籃方式進站，結果貓咪開始嚴重嘔吐，又立刻出站返回動物醫院開刀，讓她相當不捨。

原PO貼出台鐵官網公布的乘車規定，稱官網上僅規定寵物車要摺疊才能「乘車」，沒說不能推「進站」，控訴台鐵段長給她的回函仍未回應問題，爾後她乘車時又數次在剪票口被站務員以同樣理由攔下。

原PO怒斥，「我不知道為什麼一個白紙黑字的明文規定，台鐵卻能在超越文意之外各自表述，甚至能看著公告睜眼說瞎話，在影響了我的權益造成了我的損失、大庭廣眾數度污衊羞辱我，卻始終不能給我任何正面的回覆，或者一句交代與道歉，而是我在次次帶著病重的貓咪要過閘門時，都要擔心害怕著今天不知道會遭受什麼樣的刁難、貓咪是不是能即時搭上車去就診⋯」。

文章曝光後，多數網友不挺原PO，認為台鐵站務員均依規定行事，紛紛留言質疑，「你自己的問題比較大」、「不要再凹了」、「下次叫救護車啦 乖 按照規定叫刁難 應該是你刁難台鐵人員」、「打那麼多很愛貓啦，是想情緒勒索誰啊？要搭台鐵就照台鐵規定來很困難？」、「好奇 怕顛簸怎會搭火車」、「高雄搭去台南？您要不要直接在高雄看醫生比較方便，市區很多醫院啊」、「您的貓比規則重要」、「其實您可以直接搭計程車去的！」。