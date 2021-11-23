北極星藥業-KY(6550)宣佈與美國加州大學爾灣分校（UCI）簽署合作協議書，共同合作研製整合流感與冠狀病毒的廣效型mRNA 疫苗。該疫苗將可預防所有冠狀病毒株和變種病毒株，而不僅僅只是導致 COVID-19 的新冠病毒。

北極星表示，目前該實驗室在廣效型冠狀病毒疫苗已有初步的技術成果。擬議的合作計劃項目將進一步利用 UCI 疫苗研發中心的專業技術，發展mRNA/lipid的疫苗製造技術與研究臨床前該疫苗的免疫原性和功效。

北極星此項合作計劃為期一年，計劃執行期間雙方每兩週進行一次技術交流討論會議，北極星將透過該研究計劃取得UCI疫苗研發中心關於mRNA製劑的相關生產技術，並將與該中心負責人Philip Felgner 博士所領導的實驗室合作研製這個疫苗。

北極星指出，UCI疫苗研發中心在mRNA技術的發展進程具有關鍵技術里程碑的歷史地位，Philip Felgner博士所領導的UCI疫苗研發中心技術團隊發展了化學修飾的RNA和不同類型的脂質包覆技術（LNP)，解決mRNA無法穩定的問題，不僅實現將mRNA遞送到體內細胞中，也奠定mRNA製劑商業量產的基礎。

UCI疫苗研發中心除擁有mRNA疫苗開發技術外，並具有mRNA疫苗的生產技術與及疫苗功效和免疫反應的檢測技術。該中心的技術也包括使用脂質增強疫苗活性的能力。Philip Felgner博士目前也是北極星mRNA技術團隊的顧問。

北極星藥業將透過該技術合作，建立完整的mRNA技術能量，並以廣效型冠狀病毒疫苗之研製作為初期mRNA技術發展的具體實施案例。