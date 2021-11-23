103歲人瑞陳許好（前排右三）曾遇上八七水災，幸運在洪流中獲救，自此心存感恩茹素念佛。（謝瓊雲攝）

員林市李克亞(右二)被家人封為最佳好爸爸，也是優秀的計程車司機。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左三）今天親自出席社會處高齡同學會餐會，向人瑞與結縭70年的長者夫妻們祝賀，她頒獎表揚白金婚的鄭萬清夫妻。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府社會處23日在花壇全國麗園餐廳舉辦高齡同學會，宴請縣內24位百歲人瑞及27對白金婚夫妻家庭，彰化縣長王惠美、社會處長王蘭心都出席表達祝賀，王惠美說，寒流來襲溫度驟降，呼籲長輩們做好保暖，起床時務必先動一動身體，喝熱水，調節一下身體後再出門。

高齡同學會請來亞洲變臉大師呂小龍，以精彩表演揭開序幕，藉此表達對長者們的敬重與關懷，祝福長輩們吉祥長壽，長輩們用餐看表演，也忍不住彼此閒聊話當年，氣氛輕鬆愉快又溫馨。

社頭鄉103歲人瑞陳許好曾遇上八七水災，幸運在洪流中獲救，自此心存感恩茹素念佛，一輩子務農的她直至體力退化，生活才交由兒子協助打理，70幾歲時還曾遊歷馬來西亞、東南亞國家，80幾歲時成功挑戰爬萬里長城，讓晚輩在在場者聽了都欽佩不已。

員林市李克亞被子女稱為「最佳爸爸代表」，對家庭負起照顧責任，在外工作均把薪水全數交給妻子管理支付家庭開銷，在擔任計程車司機期間，發現乘客掉落任何物品，均送至警察局，發揮拾金不昧精神，令人敬佩。

王惠美表示，彰化縣可說是長壽大縣，去年全縣百歲人瑞有209人，今年多達237人，成長速度很快，最高齡者為113歲，結婚滿70周年的白金婚夫共有147對。長壽已成為未來趨勢，要讓長輩更健康快樂幸福，是縣府目前重要施政方針，縣府為了讓長輩更加幸福，推動了許多福利如長青幸福卡、長青學苑、獨居老人關懷訪視、緊急救援系統、假牙補助、敬老眼鏡、愛心手鍊等，希望在全縣589個村里都設置社區照顧關懷據點，就近照顧長輩，讓長輩能在地老化。