尋求衛冕的公鹿，今日在主場迎戰魔術，前兩節以摧枯拉朽之姿痛扁對手，最多領先高達51分寫下聯盟本季新紀錄，最終以123比92血洗奧蘭多，強摘4連勝，打出衛冕氣勢。

公鹿首節就打出36比16攻勢，讓遠來的魔術球員灰頭土臉，次節公鹿仍沒有鬆手，以41比20的攻勢打得對手潰不成軍，半場領先41分寫下公鹿隊史最佳，同時落後41分也創下魔術隊史最難堪紀錄。

這場比賽打完上半場就已經宣告結束，下半場形成垃圾時間，然而公鹿球員卻依舊殺紅眼，絲毫沒有鬆手的跡象，第3節剩下4分04秒康諾頓飆進三分球，99比48取得全場最多51分領先優勢。第4節公鹿出清板凳，進攻與防守都下降一個檔次，魔術才沒輸得太難看。

公鹿7人得分上雙，「字母哥」阿提托康波只打24分鐘就打卡下班，12分、8籃板、9助攻，哈勒戴18分、6籃板、4助攻，波提斯13分、11籃板，康諾頓17分、6籃板。