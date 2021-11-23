桃園市龜山區一名蔡姓超商店員，因規勸蔣姓男子戴口罩，竟引發蔣男心生不滿持刀猛刺，蔡姓店員因此重傷身亡，引起輿論譁然。對於台灣近期治安亂象頻傳，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析認為，要拿刀捅死人是很不可思議的事，他認為政府該負主要責任，因為社會整體經濟下滑，管制太緊害民眾都很不耐煩，產生「社會邊緣人」問題，但我們的指揮官陳時中卻顧著唱歌、喝酒。

蔣男疑因未戴口罩被制止，3度進入超商後，持刀刺死超商店員，現場血跡斑斑。(圖/本報資料照，蔡依珍攝)

吳子嘉22日上TVBS政論節目「超錢新聞」，主持人錢怡君問他，台灣最近為什麼會變得這麼暴力？吳子嘉說，他個人認為，過去這一段時間，政府管制的太緊了，把人民的自由限制的太緊，搞的大家都很悶，都很不耐煩，悶到最後，就會形成一小群特定群體叫「社會邊緣人」，這族群人的背景有幾個特點，第一，他(她)社會、經濟條件是弱勢的，活動能力也是弱勢的，是屬於社交孤獨者，這種人在社會心理學來說，是最容易衝動、抓狂的人。更何況要拿刀捅死一個人，是很不可思議的事情。

吳子嘉進一步表示，經濟下滑完全是政府的責任，在生活壓力、社會氛圍轉變這樣的條件下，未來一段時間，這樣的社會案件，只可能多不會少，尤其是中等收入族群轉為低收入族群的心理變化，開始不被尊重的感受，都會影響。

吳子嘉坦言，其實整體社會安全網現在已經面臨嚴重的挑戰，並非只有台灣這樣，全世界多個國家都已注意到這個情形，這是全球性的現象，而肇因大家也都知道疫情加劇這樣的模式，但是我們的指揮官陳時中在做什麼？他在喝酒唱歌，他們完全不懂得這個問題。