明星夫妻檔王仁甫、季芹所創的YouTube頻道「芹仁Play What」，短短6個月內訂閱人數突破10萬人，兩人承諾將在24日（三）晚間開直播與粉絲互動，不只進行Youtuber的「10萬人QA」，同時也將在直播中公開粉絲見面會活動，並從直播留言中隨機抽出粉絲來參加「Play What芹仁見面會」。

王仁甫與季芹夫妻在一起20年，近年他們不只在綜藝主持上表現亮眼，更利用自己閒暇之餘開創YouTube頻道，分享自己的生活經歷，除了一家人上山下海的旅遊影片外，還有許多不同主題性挑戰影片，加上體驗美食與開箱，讓他們的頻道內容多樣化，獲得不少年輕族群與大量新粉絲的喜愛。

王仁甫揪全家一起上山下海挑戰極限。（圖／「芹仁Play What」提供）

夫妻倆在YT交出漂亮的成績單，其中一部「直播24小時系列」影片更是近百萬人次點閱，也讓他們越做越有成就感相當開心，兩人透露一直有不少頻道上的粉絲希望他們可以在10萬訂閱時辦粉絲見面會，還好疫情也漸趨穩定，所以他們將在直播中宣布時間地點，並抽出幸運粉絲到場和他們相見歡，和他們一起「Play What」，王仁甫還會在現場提供粉絲們許願已久的阿甫師現煎牛排。