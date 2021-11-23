麥當勞在官網推出連續35天優惠，最高可省2860元。(圖／麥當勞官網)

國際原物料大漲，加上海運不穩定，多項民生消費與餐飲紛紛喊漲，就連速食業龍頭麥當勞也跟進，將在明天(24日)調漲餐點價格，但疑似是為了留住人潮，同時宣布推出新的「加1元多一件」優惠券，時間長達35天。

麥當勞宣布，24日起將推出「年終振興優惠券」，除麥當勞餐廳、得來速皆適用外，並首度開放適用「數位自助點餐機」。其中包括麥克雞塊、OREO冰炫風、大杯飲料、蜂蜜紅茶、奶茶等，單點只要再多加1元，就能多帶走一份，以6塊麥克雞塊為例，64+1元就能吃到12個雞塊。

除了單點外，多個套餐也祭出「超爽100元大餐」優惠，原價160多元的麥香魚、麥香雞搭配雞塊、小薯配餐，使用優惠券後只要100元，要價230元以上的勁辣雞腿堡、大麥克、雙層牛肉吉事堡，使用優惠券後也僅需150元。

雙人分享餐部分，麥當勞也推出「雙人共享200起」，使用優惠券後，原本要價320至400元的分享餐，也僅需200、239與269元就能享用。

麥當勞表示，優惠將從24日開始，活動期間到下月28日為止，一共35天，最高可省2860元。