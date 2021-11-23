近日治安事件頻傳，從屏東挖眼案到桃園超商砍人案，引發民眾擔心。國民黨文傳會主委凌濤痛批，民進黨提出各種荒腔走板解方，讓人民傻眼，難道未來歹徒改用撞球桿打人，「我們就要改標記撞球桿、讓善於使用撞球桿的行政院長蘇貞昌困擾嗎？」

凌濤指出，內政部警政署資料顯示，今年8月之後疫情逐步解封，飲宴應酬等社會活動逐漸增加，「治安直接相關案件」往上飆升，然而內政部對治安情況的規劃「完全慢半拍」，沒有相應計畫，內政部長徐國勇還上公投說明會耍嘴皮，對人民生命安全卻束手無策，令人搖頭。

凌濤強調，行政院「治安會報」依規定2個月要開1次，今年至少要開5次，到目前「已經少了2次」，只開3次。直到桃園超商事件發生受質疑，才急急忙忙在今天下午6點半召開治安會報，簡直失能到了極點。

凌濤表示，蔡英文總統醉心社群媒體、蘇貞昌拚公投造勢，民進黨全黨忙著對抗民意、無心治國，才會出現「夜間雙人值班」、「標記球棒」等荒腔走板的政策解方，並甩鍋給各縣市政府，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇應對屢屢發生的治安事件，立即對全國民眾道歉。