長輩藉由運動訓練肌力，避免肌少症產生的問題。（張亦惠攝）

海瀛村活動中心是全縣第二座銀髮健身俱樂部，今天縣長翁章梁及鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、陳文忠、葉孟龍、縣議會祕書黃啟豪、衛生局長趙紋華共同揭牌。（張亦惠攝）

衛福部推動銀髮健身俱樂部，預計在全台設置280多處據點，嘉縣中埔鄉率先開跑並建立示範點，23日新港鄉海瀛社區也成立，目前全縣還有3個點正在建置中，海瀛社區銀髮健身俱樂部除健身外，還有物理治療師進駐，對症下藥解決長輩的痛。

海瀛村活動中心是全縣第二座銀髮健身俱樂部，今天縣長翁章梁及鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、陳文忠、葉孟龍、縣議會祕書黃啟豪、衛生局長趙紋華共同揭牌。

翁章梁表示，嘉義縣去年開始跟衛福部申請建立老人健康據點，目前共有2個據點，未來會再新增3個點，也與50處社區、中正大學、嘉義大學合作，透過專業老師訓練老大人肌力，也培訓20多位精準運動員共同指導運動技巧，防止長輩因肌肉會流失，容易因手腳沒力跌倒等問題。

海瀛銀髮健身俱樂部由大林樂齡居家物理治療所進駐每周二、六開放使用，長輩除到此運動有專業教練教導外，還有物理治療師能解決身體的不舒服之處，另也提供預約居家服務，讓不便出門的長輩也能受惠。指導員盤幼瑩分享，原本有些長輩連從椅子上站起也不願意，後來循序漸進引導，經過2個月左右，他們已經可以自己拿著器材做輕微的重量訓練，進步很多。

樂齡居家物理治療所技術主任鄭翔瑋說，目前觀察不少長輩因肌少症，大腿退化、膝蓋也出問題，肌肉無力導致「整組壞光光」，透過肌力訓練改善狀況，另，因每個人狀況不一樣，拿到運動處方對症下藥後再做肌力訓練效果更好。78歲的方奶奶表示，固定來俱樂部後，身體變得越來越好，痠痛的地方比較不會麻，更好入眠。