農委會主委陳吉仲今接受民進黨網路部podcast「耳朵出遊不出油」訪問表示，萊克多巴胺是就是一個很簡單的產品，就是飼料的添加物；「我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品」；因為代謝很快，「其實是還好的一個添加物」。

陳吉仲解釋，比如說豬要長大，最後提供給豬吃的時候，除了給它吃飼料，飼料就是玉米、黃豆，你給它混和以外，要添加一些添加物。

他說，美國雖然不是CPTPP會員國，但當年在WTO控訴他國禁止萊克多巴胺肉品進口時，加拿大也曾附和過。

他說，瘦肉精有很多種，那為什麼簡稱瘦肉精，其實就是「讓它的換肉率瘦肉部分比肥肉還多。」

陳吉仲說，某種程度有些人喜歡吃，例如他阿公以前喜歡吃，可是有些人現在會比較喜歡吃瘦肉。所以瘦肉比率會較高。

陳吉仲說，可是全世界只有一家公司，所以某種程度是獨佔，成本也高，也就是用瘦肉精跟沒有用瘦肉精的成本差不了多少。以前一公斤大概差5元成本；現在幾乎差不多。

他說，美國的豬養的比較快，可能100公斤就屠宰，所以用在豬的效果不好；用在比較大隻的牛的效果比較好，換肉率更好。所以美國七、八成的農民會用在牛，用到豬，以前是六、七成，現在不到兩成，還往一成多下降。

陳吉仲說，有多少反對萊克多巴胺的人把這個叫做毒豬，這個叫做讓消費者吃毒品，裡面還會散發所謂的安非他命。

陳吉仲說，美國吃的時候，還有分萊克多巴胺跟沒有的牛肉、豬肉嗎？台灣人一年55萬人去美國旅遊、留學，他05-09年在那邊留學工作，從來沒有去買豬肉還擔心有沒有萊克多巴胺，所以這個議題因為台灣網路太發達，很多都不是事實。

陳吉仲說，如果這個國際遊戲規則的承諾用公投案決定去留，那個國家就會倒退嚕，以後沒有國家會跟你談所謂的自由貿易或相關的遊戲規則，他是比較擔心「我們出爾反爾」。