斥資27億元興建的中央公園開幕才一年多，不但使用率低整個公園退化快，連道路鋪面都翹起來。市議員賴佳微、陳淑華等23日痛批說，中央公園不但有些設備閒置老舊，設施不符需求連網紅都退避三舍，建設局應進行全面總體檢儘速改善。建設局長陳大田強調，養工處將規畫優化改善。

賴佳微表示，民眾反映中央公園長椅，不但坐著沒辦法靠到椅背，躺著因為椅子很斜會滾下去，就變成坐也不是、躺也不是，美觀性也不佳，幾乎沒什麼民眾使用，市府應該要儘速改善。部分園區使用設施過了一年，還是沒有開放，讓很多前往的民眾大失所望。

賴佳微指出，還有一個由藍色、黃色及透明玻璃所包圍而成的3個獨立空間生活體驗區，今年每次來看都是荒廢狀態裡面已被堆滿雜物，地上積滿灰塵跟垃圾；如果市府不知道如何來利用這個空間，就應該儘速外包給民營廠商去經營管理，放任造價高昂體驗區淪為蚊子館非常諷刺。

賴佳微說，中央公園內有設立寵物飲水器，是由兩個大圓鐵盆所組成，旁邊設有一個水龍頭；本是要讓毛孩子可以在公園內有水喝，但裡面不但都是積水、樹葉，甚至有民眾反應曾經看過青苔，這個設計讓水質有疑慮，也不方便毛孩子喝水。

陳淑華痛批說，此一「國際性」的公園，正式啟用一年的廁所內斑駁不堪，掉漆的掉漆，地板鋪面掀起，部分馬桶竟叫民眾不要把衛生紙丟入，才一年就「失修」？明年中央公園優化工程5000萬、綠美化管理維護費5840萬元，總共明年至少要花超過一億元，公帑是這樣花的嗎？

建設局強調，中央公園廣達67公頃，需要花很多經費來維護，每年5800萬包括植栽基礎設施等，今年還有2000至3000萬要進行小型工程，養工處規劃優化改善中，市府積極進行養護與維護。