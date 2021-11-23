現場還舉行有獎徵答活動，學童非常踴躍搶答，過程中更讓派出所內外充滿歡笑聲。（桃園市八德派出所提供／陳夢茹桃園傳真）

學童們爭先恐後把手伸出來想讓警察哥哥和警察姐姐戴上手銬。（桃園市八德派出所提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市平鎮區祥安國小今天舉行校外教學，為了讓學童更認識警察工作，特別安排6年級師生到八德警分局八德派出所參訪。

八德派出所所長薛靖彥表示，為此規畫「警車介紹、裝備介紹、交通及犯罪預防宣導」等區塊，讓學童分2梯次到每個區塊體驗，由巡佐何恩維介紹派出所環境，如值班台、受理報案區等，讓學童了解每個區域有不同功能；員警曾昱凱講解各項警用裝備，如酒測器、辣椒水、警棍等，並讓有興趣的學童試穿防彈衣，介紹巡邏車時，也讓學童一一上車試坐警車，孩子們都相當興奮。

員警賴煒穎負責講解警用手銬如何使用，更現場詢問小朋友有誰想要被手銬銬住，學童們都爭先恐後地把手伸出來想讓警察哥哥和警察姐姐戴上手銬，氣氛非常熱絡；員警黃怡玲則透過有趣的解說分享，教導學童交通安全、婦幼安全及遇詐騙時應打165報案，親切活潑的講解，加深了學童們的深刻印象，也更了解該如何保護自身的安全。

薛靖彥說，除此之外現場還舉行有獎徵答活動，學童搶答的有趣過程更讓派出所內外充滿歡笑聲，透過活潑的互動方式，讓學童對警察工作更加認識，藉著此活動教導國家未來的主人翁，將犯罪防治、交通教育的觀念向下紮根，讓小朋友們有更正確的觀念保護自己。最後全班同學也送上寫滿感謝警察付出辛苦的卡片，以表達對警察哥哥、姐姐的感謝。