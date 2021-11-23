上市櫃公司2021年賺爆，前三季營收、獲利雙創十年新高！金管會證期局副局長郭佳君23日指出，今年前三季上市公司累計營收達25兆1905億元、稅前淨利達3兆923億元；上櫃公司營收達1兆8718億元、稅前淨利達2265億元，上市櫃公司營收與獲利皆寫下十年新高。

郭佳君指出，上市公司今年前三季累計營收達25兆1905億元、年增20.04％，稅前淨利為3兆923億元、年增率93.57％。她分析，今年前3季獲利成長主要來自航運業（年增4083億元）、半導體（年增2788億元）、塑膠工業（年增1644億元）。

郭佳君進一步分析，「航運業」因疫情後復甦帶動消費需求回籠，加上塞港持續惡化造成運能供給吃緊，供需失衡使運價維持高檔，致獲利大幅成長；「半導體業」受疫情影響加速數位轉型，5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長而推升獲利；「塑膠工業」因終端需求熱絡，及相關產品價格上漲，致獲利成長。

在上櫃公司部分，今年前三季累計營業收入1兆8718億元、年增率18.03％，稅前淨利達2265億元、年增率41.30％。郭佳君分析，獲利成長主要來自半導體（年增229億元）、電子零組件業（年增83億元）、鋼鐵工業（年增68億元）。

郭佳君進一步指出，半導體業主要受惠市場需求增加，帶動半導體產業鏈成長，產品價量俱增，致營收獲利增加；電子零組件業則因下游印刷電路板產業及被動元件等訂單需求回升，加上去年同期受疫情影響基期較低所致；鋼鐵工業則係因國際市場對基礎工業產品需求上升及金屬原物料價格上漲，致獲利成長。

不過，郭佳君指出，受疫情衝擊，今年也是有獲利衰退的前三大，上市公司衰退最多的是觀光（年減13億元）、食品（年減41億元）、水泥（年減82億元），上櫃公司衰退前三是觀光（年減3億元）、生技醫療（年減7億元）、貿易百貨（年減11億元）。

另外，互憶、英瑞因為找不到簽證會計師、財報出不來，即將面臨下市命運。郭佳君指出，英瑞KY（1592）因子公司資金凍結廠房被查封，已從2021年第一季就沒財報，6月16日已停止買賣，若後續無法改善，最快明年1月25日就下市，小股東無法過好年。互億（6172）則是公司無法提供完整事證、供會計師查核，導致會計師終止委任，無法出具2021年第三季財報，已在11月18日停止買賣，若後續公司管理階層仍無法找到簽證會計師，最快2022年6月26日恐面臨下市命運。