通貨膨脹緊緊依偎著2021年的經濟復甦，景氣好了、物價也變貴了，人們以為疫情高峰一過，通膨就緩和了，尤其2022年的後疫情勢，繁榮可期。CRIF中華徵信所23日表示，大部份的經濟數據顯示2022年全球經濟可望持續增長，通貨膨脹隱憂卻「如鯁在喉」，目前領導全球經濟的美國，聯準會對於升息始終沒有鬆口，維持抗通膨的不積極作為，將使得資本市場更加有恃無恐。

CRIF中華徵信所研究團隊指出，2021年全球市場主角的股市，原油，美元等三大因子，估計在2022年會繼續挾持通膨的動向，而且價格波動的驚人程度宛如恐怖份子，逼著通貨膨脹更加囂張。

這一切，和新冠疫情全球大流行有直接關係。該團隊以原油價格為例，疫情首年2020年的4月12日，西德州、杜拜、布蘭特原油分別以3.15、15.03、21.56美元/桶解底，隨之V型回升，一路震盪走高，今年10月17日分別創下8341、82.89及85美元的高價，是2018年9月以來、38個月的新高，目前仍然維持在每桶80美元上下的價格，呈現震盪趨堅，「原油價格成為通膨居高不下的支撐！」

至於美元，從美元指數近四個月來的走勢觀察，從91.782的短期新低，快速拉升到近期的新高96.241，CRIF中華徵信所認為，在美國減購債券、預期明年下半年將升息的市場心理影響下，美元走強形成國際間的共識。就算美國將要以1兆美元來做新基建，也撼動不了美元的強墊。同一期間，美國消費信貸總規模達到4.37兆美元，出現過熱訊號，也助長了通膨走高。

對於2022年股市前景的看法，美股領漲全球股市，到目前沒有明顯終止多頭的跡象，CRIF中華徵信所研究團隊認為，居高不下的股市正是一個潛藏的危險因子，投資人雖然對高通膨有所警惕，卻沒有賣出的行動，美股2021年也幾乎沒有大修正，可說是三大恐怖因子中的最大咖，一旦美國高通膨失控，造成美股重跌，恐將對全球股市造成嚴重影響。