華人藝術家趙無極，於1948年移民巴黎後，長期旅居歐洲，作品包括油畫、水墨、水彩畫等，近日香港畫廊VILLEPIN舉辦《趙無極：永歸中土》展，從他對中國傳統研究著眼，透過作品展現其創作是以獨特的方式回歸故國。

VILLEPIN主席及聯合創始人潘雅德表示，梳理了趙氏的作品後可以說：「這些作品顯示，從某種意義上說，趙無極從未真正離開過中國，且中國也重未真正離開過他。」希望以新的視角看趙無極的作品，「在看似對立的兩極之間，重新尋找新的理解與和諧，這對我們身處的現今世界尤為重要」。

趙無極的藝術生涯雖然大部份是在歐洲度過，但故國一直是其創作的靈感源泉，他也曾毅然駁斥當時在歐洲普遍流傳的中國形象；在他看來，那些其實只是庸俗不堪的中國風和諷刺漫畫。

趙無極早年與晚年的作品，往往喚起古代中國的思想流派以及藝術風格，且他在創作過程中不受任何流派或運動的束縛，且他的藝術總能在風格光譜的兩端——具象與抽象之間靈活穿梭。潘雅德指出，與著名建築師兼好友貝聿銘一樣，趙氏不僅沒有被傳統所束縛，反而深受近代中國推崇真理和自由的時期所鼓舞。