農委會主委陳吉仲接受民進黨網路部podcast「耳朵出遊不出油」訪問，談到萊克多巴胺，陳吉仲說「其實是還好的一個添加物，可以提升換肉率；好比是人平常吃三餐外，還是會吃一些保健食品」。對於陳吉仲拿保健食品來比瘦肉精，國民黨立委呂玉玲直批太荒謬，把人民當豬。

對於萊克多巴胺是什麼，陳吉仲說，「就是一個很簡單的產品，比如說豬要長大，最後提供給豬吃的時候，除了給它吃飼料，飼料就是玉米、黃豆，你給它混和以外，要添加一些添加物，『就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品』，某種程度就是飼料的添加物，其實，瘦肉精有很多種，那為什麼簡稱瘦肉精，其實那就是讓它的換肉率瘦肉部分比肥肉還多。」

呂玉玲痛批，難道陳吉仲把人民當豬嗎？萊克多巴胺會對豬隻造成身體負擔，萊克多巴胺在我國是禁藥，不允許豬農使用萊克多巴胺，不開放使用萊劑卻開放進口萊豬，已經很荒謬了，陳吉仲居然還將萊劑譬喻成保健食品，豬隻吃了萊克多巴胺會更健康嗎？如果真的是如陳吉仲所說萊劑是保健食品，為什麼台灣還要禁用？

呂玉玲批評陳吉仲，為了護航萊克多巴胺，居然把台灣人拿來和外國豬比較，真的不曉得陳吉仲到底是中華民國的農委會主委，還是美國的農業部部長。