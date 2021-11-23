琉球鄉新公營交通船「琉興」23日正式啟航，琉球到東港只要25分鐘。（謝佳潾攝）

琉球鄉新公營交通船「琉興」23日正式啟航，琉球到東港只要25分鐘。（謝佳潾攝）

琉球鄉新公營交通船「琉興」23日正式啟航，琉球到東港只要25分鐘。（謝佳潾攝）

琉球鄉新公營交通船「琉興」23日正式啟航，首航儀式還特別安排環島一圈，象徵提早「逡港腳」、迎接即將到來的琉球迎王平安祭典；公所指出，新公船到東港只要25分鐘，服務品質提升但價錢不變，長輩與學生仍只要30元銅板價。

琉球鄉長陳國在指出，現有公船「欣泰」除因材質是FRP（玻璃纖維）而耗油高成本外，從琉球到東港約要40分鐘，算是相當耗時，而最重要的是它的船齡已逾25年，就交通船15年要汰舊換新來看，「欣泰」是一直在苦撐著服務鄉親。

陳國在說，也許會有人不解，目前民營船業者超過3家，交通船加起來也破10艘，為何還要花大錢建新公船，而這個解答就是「公船是小琉球人回家的路」，相較民營船，公船對琉球鄉親來說完全是服務導向，除早晚接送學子往返東港、琉球外，可想見的一切生活所需都需仰賴公船，包含喪葬事宜。

為此，陳國在上任後積極爭取新建公船，後在立委莊瑞雄的協助，爭取到經費9210萬新建「琉興」公船，其總長29.5公尺、寬6.8公尺，設有1間無障礙廁所及2席輪椅座位，可載149人、20輛機車，而航速為30節，從琉球到東港只要25分鐘。

「希望能有2艘船輪流為鄉親服務。」陳國在強調，因公船除肩負早班載送學子到本島上學及晚班鄉親回家的重要任務外，還要適時支援醫療後送，因此不能只有1艘船，而目前先以「欣泰」作為預備船待命，同時積極爭取第2艘新船。

新造公船啟航是地方大事，而公船首航也特別安排環島一圈來應景，陳國在說，鄉親一同登船繞琉球島，象徵提早「逡港腳」（迎王請水前，漁船會先繞行小琉球一圈），以迎接下周琉球迎王平安祭典到來，這是琉球人的盛事。