台中市與彰化縣來往密切，許多彰化人皆會每天通勤至台中市工作；台中彰化往來交通卻受烏溪阻隔，導致駕駛人須透過國道1號、國道3號、快官霧峰快速道路來轉接；市議員林汝洲23日質詢說，地方引頸期盼的大肚和美跨河大橋，已通過內政部營建署審議，預計將在明年動工。

台中市議員林汝洲今天在市議會關心大肚和美大橋的進度。林汝洲表示，此案自他當鄉長時期便開始推動，並在2013由時任立委顏寬恒提案，至今已逾10年。他接獲資料顯示，此案在11月17日獲內政部營建署審議通過，地方現在都在關心，這座大橋究竟何時動工？

建設局長陳大田表示，這條自台中市大肚區文昌路二段，跨越烏溪銜接至彰化縣和美鎮台61線的橋樑，總長1450公尺，寬26公尺，目前規劃雙向4車道，包括機車道及人行間自行車道，並設置有中央分隔島。

陳大田指出，此計畫於今年7月完成细部設計，11月獲內政部營建署「111-116生活圈道路交通系統建設計畫」審議通過，為加速後續進程，建設局已函請内政部管建署中區工程處専案協處提報行政院公共工程委員會審議，並提送河川公地使用申請及同步瓣理工程招標文件擬訂等前置作業，戮力達成以明年度工程開工為目標。