婦人今天欲匯款100萬元時，幸好郵局人員及時發現，與警方通力合作勸說下，保住積蓄。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市善化區一名56歲婦人日前遭詐騙集團以老梗「假檢警」詐騙300萬元，婦人23日下午前往郵局再匯100萬元時，被郵局人員及時發現，警方獲報到場後，婦人哭訴說「很害怕」，經善化警分局溪美派出所警員黃青山勸說和安撫，成功保住婦人100萬元的積蓄。

警方指出，婦人聲稱接到一名男子自稱是中華電信人員，謊稱她的身分遭冒用、申辦電信並欠繳電話費，之後轉接給警察、檢察官，稱其帳戶遭到凍結及監管，必須將戶頭存款轉匯到法院。

該婦人心生恐懼，信以為真，前天匯款300萬元給對方。詐騙集團食髓知味，又打給被害婦人稱，若不再匯100萬元，將立即派員逮人。婦人今天欲匯款100萬元時，幸好郵局人員及時發現，與警方通力合作勸說下，保住積蓄。

警方提醒，警察或司法機關偵辦案件，會以正式書面通知當事人至公務機關說明，不會以任何名義要求提（匯）款或交付存摺、提款卡，若接到電話提及「涉及刑案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等字眼，必是詐騙，請立即撥打165、110查證或報案。