元宇宙話題正夯，科技世界與真實世界，彷彿沒有距離，香港導演林奕華表示，科技雖然足以創造一整個世界，甚至取代人類大部分的工作，但未來人類可能因此失去思考與創造的過程，近期他以導演楊德昌電影《一一》為靈感，編創舞台劇《一個人的一一》，他表示，「這部作品談論了人如何永保初心與好奇，並帶著實驗精神生活，那正是在數位時代慢慢失去的事。」

《一一》是楊德昌拿下坎城影展最佳導演之作，故事描述8歲的男孩洋洋，來自台北一個中產家庭，他的父親是電腦公司總經理，在面臨公司業務不順、長輩長照，但在這時他又與舊情人重逢。故事裡一直有洋洋從旁觀察這一切的視角，「我們都只看見事情的一半，看不見另一半」成為劇中的經典台詞。

林奕華表示，他最初是在1983年看楊德昌電影《海灘的一天》，當時就對他的敘事功力很佩服，隔年他25歲隨著香港進念．二十面體劇團來台，第一次見到楊德昌本人。後來楊德昌在找編劇，他也在導演榮念曾的引薦之下，與楊德昌碰面聊天，回憶那次見面情景，林奕華表示，「那時候我還很青澀，他問我一個問題：你喜歡聽什麼音樂？我那時是聽很多流行音樂的人，當時不知道怎麼跟他聊，後來雖然沒有合作，但他的電影一直影響著我，等於是我創作路上的老師。」

《一個人的一一》取得遺孀彭鎧立授權改編《一一》，原本預計有九個演員，在疫情影響之下，又轉換成兩名演員呈現，由台灣演員王宏元與黃俊傑擔任演出，共有14個段落，如同疫情下的隔離14天，兩名演員既是人，也是AI機器人，辯證真人生活與科技之間的關係。

林奕華表示，楊德昌這部電影雖然是21年前的作品，但卻很有遠見，「他早在劇情裡安排男主人NJ是在電腦遊戲公司裡上班，他的日本客戶大田先生在我看來就是一的AI人工智慧的隱喻，一家面臨困境的公司，希望透過機器人施展魔術就想改變現狀，就跟現代一樣，什麼都想仰賴科技速成，看不見事情的另一半。」

林奕華表示，電影《一一》的內涵，提供了一種時代精神，或許有天人類的世界因為科技而成為一種可以套模組的遊戲世界，「但人類不要失去寶貴的自我，透過洋洋的小孩視角，那就是一種純粹自我的發現。」演出將於12月17日至19日，在台北國家戲劇院登場。