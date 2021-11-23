近期治安事件頻傳，行政院長蘇貞昌今召開治安會報，蘇貞昌在會中裁示，請經濟部與超商協調，提升超商軟硬體的自我防衛能力，例如提供店員必要的防衛性器具，並透過強化及擴充安全監測設備，增設保全系統等。內政部長徐國勇表示，防衛器具會以最方便、立即可處理的辣椒水為主，細節會再跟超商業者討論，若有使用需求，樂觀其成。

近日頻傳治安事件，包括台中、桃園超商店員遭攻擊，台中兩起球棒打人事件等。蘇貞昌今下午主持行政院治安會報，行政院發言人羅秉成會後與徐國勇、法務部長蔡清祥、經濟部次長林全能舉行記者會。

羅秉成轉述，蘇貞昌在會中表示，內政部與疫情指揮中心都宣布，可以張貼告示或錄音廣播方式，勸導戴口罩，不必苛責於店員，並請經濟部與超商協調，提升超商的軟硬體自我防衛能量，例如可為店員提供必要防衛性器具，如有必要也請強化、擴充安全監控設備，增設保全系統等。

蘇貞昌說，警方在接獲報案後都能快速抵達現場，為能快速反應，遏止不幸事件，請內政部、經濟部跟業者共同研議，利用新科技建立超商、保全跟警方緊急通報，縮短報案時間差，讓警方可以即時到場處理案件。

針對防衛性器具，徐國勇表示，最方便且能立即處理的就是辣椒水，至於其他像是電擊槍等，涉及警戒條例規定，會在跟超商業者討論，辣椒水是立刻可行的方案，若業者要使用，樂觀其成。

對於隨機攻擊事件大多發生在大夜班時段，是否會與業者協調，大夜班改以兩人上班，羅秉成表示，政府態度是加強相關防護，若業者在負擔許可，雙人輪值大夜班對員工保護自有提升，未來會跟超商業者討論是否在這面向增加防衛能量，不僅人力增加，相關硬體設施等配套到位，才能保護員工安全。